ترامب حول صفقة إس-400 التركية: نبحث فرض عقوبات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة تواجه موقفا "معقدا" في كيفية الرد على صفقة تركيا لشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، مضيفا أنه يجري بحث فرض عقوبات محتملة.



وأكد ترامب في بداية اجتماع ثنائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابان "نناقش حلولا مختلفة، إنها مشكلة ما من شك في ذلك".

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وأدى التوجه التركي نحو تمرير الصفقة التي يُنتظر استلام الدفعة الأولى منها في يوليو/تموز المقبل إلى تصاعد التحذيرات من جانب الإدارة الأمريكية، التي أكدت أن الصفقة حال تمريرها قد تؤدي إلى توترات واضطرابات في مسارات العلاقة بين أنقرة وواشنطن.

واتخذت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة تدابير لمنع إتمام الصفقة، منها وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات (إف 35) بقاعدة لوك الجوية بولاية أريزونا.

ويعد برنامج مقاتلات (إف35) الذي أطلق في التسعينيات من القرن الماضي أغلى برنامج في تاريخ الجيش الأمريكي، ويقدر البنتاجون تكلفته بنحو 400 مليار دولار، بهدف تصنيع ما يقرب من 2500 طائرة في العقود القادمة.

كما لوحت الإدارة الأمريكية بوقف المشتريات التركية للطائرة المقاتلة (إف 35)، ومنعها مستقبلاً من الحصول على منظومة "باتريوت" الدفاعية الأمريكية، بجانب إمهال البنتاجون تركيا في يونيو/حزيران الجاري شهرين لإلغاء صفقة الصواريخ الروسية.