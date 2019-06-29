مسؤولون أفغان: مقتل 25 شخصًا في هجوم لطالبان شمالي البلاد

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العين الإخبارية - وكالاتالسبت 2019/6/29 10:06 صباحا بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة طالبان - أرشيفية
أعلن مسؤولون أفغان، السبت، مقتل 25 شخصا في هجوم لحركة طالبان الإرهابية شمالي أفغانستان.
ويأتي الهجوم بعد أسبوع من إعلان مصادر عسكرية مقتل 10 عناصر من الحركة الإرهابية، في عملية أمنية واسعة للجيش الأفغاني بولايات فارياب وفراه وزابل.
وتتدهور الأوضاع الأمنية في بعض مقاطعات ولايات فارياب وفراه وزابل خلال السنوات الأخيرة، نتيجة العمليات الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان.
وينشط مقاتلو طالبان في المناطق النائية والمضطربة في الولايات الثلاث، وغالبا ما يقومون بأنشطة مرتبطة بالإرهاب.
وفي أبريل/نيسان الماضي لقي 66 شخصا على الأقل مصرعهم خلال اشتباكات بين مئات من مقاتلي حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية، إثر اقتحام الحركة منطقة في إقليم بادغيس غرب البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن الجيش الأفغاني مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا من حركة طالبان، في عمليات عسكرية واشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في ولاية فارياب.
وتكثف حركة طالبان من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.
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