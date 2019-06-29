الأزمة السورية تتصدر مباحثات السيسي ومحمد بن سلمان

قالت الرئاسة المصرية، السبت، إن الأزمة السورية تصدرت المباحثات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا باليابان.

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وأكدت الرئاسة المصرية، حسب وسائل إعلام محلية، أن المحادثات شهدت تطابقا في وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.

واجتمع ولي العهد السعودي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقش الجانبان خطر إيران المتزايد في منطقة الخليج.

وأكد ترامب أنه يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع ولي العهد السعودي، وأن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.