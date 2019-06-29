كوريا الشمالية تصف عرض ترامب حول لقاء زعيمها بـ"المثير للاهتمام"

وصفت كوريا الشمالية، السبت، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بعقد لقاء مع زعيمها كيم جونج أون بـ"المثير للاهتمام"، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك بعد.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن نائب وزير الخارجية شو سون هوي قوله "نرى أن الاقتراح مثير جدا للاهتمام، لكننا لم نحصل بعد على عرض رسمي في هذا الصدد".

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وفي وقت سابق قال ترامب إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

وأضاف ترامب عبر تويتر "بعد عقد بعض من الاجتماعات المهمة جدا ومن بينها اجتماعان مع الرئيس الصيني شي سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). وأثناء وجودي هناك أتمنى رؤية زعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح، كي أصافحه فقط وأقول له مرحبا".

وتبذل جهود دولية لاستئناف عملية التفاوض التي بدت أنها وصلت إلى طريق مسدود، منذ فشل القمة الثانية في هانوي بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب في فبراير/شباط الماضي.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، وحول الإجراءات التي يفترض أن تتخذها بيونج يانج في المقابل.