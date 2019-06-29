ترامب: نواجه موقفا معقداً بشأن صفقة إس-400 التركية

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الولايات المتحدة تواجه موقفا “معقدا” في كيفية الرد على صفقة تركيا لشراء أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي وأضاف أنه يجري بحث فرض عقوبات محتملة.

ولكن ترامب أبدى تعاطفه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان منحيا باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في وضع شروط لشراء تركيا صواريخ باتريوت.

وقال ترامب في بداية اجتماع ثنائي مع أردوغان في أوساكا بغرب اليابان ” نناقش حلولا مختلفة. إنها مشكلة ما من شك في ذلك”.