عبدالله: الموقف الوطني الجامع حول رفض صفقة القرن هو الأساس

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "الموقف الوطني الجامع حول رفض ​صفقة القرن​ هو الأساس"، مشددًا على "امتناع ​لبنان​ عن الانجرار وراء الاغراء المادي".

ولفت عبدالله الى أن "التعاطي الرسمي مع الملف ممتاز، وحماية أنفسنا تكون بالوحدة الوطنية وحماية لبنان اقتصاديًا وماليًا والموقف السياسي الموحد ودعم ​الشعب اللبناني​ وتمكينه من الصمود، بالاضافة الى تمتين العلاقات الدولية والعربية".