عبدالله: الموقف الوطني الجامع حول رفض صفقة القرن هو الأساس

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "الموقف الوطني الجامع حول رفض صفقة القرن هو الأساس"، مشددًا على "امتناع لبنان عن الانجرار وراء الاغراء المادي".
ولفت عبدالله الى أن "التعاطي الرسمي مع الملف ممتاز، وحماية أنفسنا تكون بالوحدة الوطنية وحماية لبنان اقتصاديًا وماليًا والموقف السياسي الموحد ودعم الشعب اللبناني وتمكينه من الصمود، بالاضافة الى تمتين العلاقات الدولية والعربية".
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