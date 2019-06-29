جابر: لا يُمكن تحقيق إصلاحات إلّا بدولة قانون

أكد النائب ياسين جابر أن "قانون مكافحة الفساد في القطاع العام مهم ولكنهخ غير كافٍ"، معتبر ان "الأهم هو تطبيق القانون، فقد سبق أن أقرّينا كثيراً من القوانين لكنّ الحكومات لم تُطبّقها".
وفي حديث صحافي عبر جابر عن تخوفه من أن ينضمّ هذا القانون إلى لائحة القوانين غير المُنفّذة، والتي تساهم فعلياً وعملياً في محاربة الفساد، مؤكدا أنّه "لا يُمكن تحقيق إصلاحات إلّا بدولة قانون".
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