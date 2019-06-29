أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخه، أوقفت مديرية المخابرات في زوق مصبح - طريق المعامل، المواطن "ج. أ. ض" والسوري "م. خ"، لقيامهما بترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما كميّة كبيرة منها، بالإضافة إلى مسدس حربي ومبلغ من المال".
وأوضحت في بيان، "أنّها أوقفت أيضًا المدعو "م. س" وزوجته "م. ح" أثناء قيامهما بشراء مادة الكوكايين، وضبطت بحوزتهما كميّة من المادّة المذكورة".
ولفتت المديرية إلى أنّ "خلال اليومين الماضيين، أوقفت مديرية المخابرات في منطقة البقاع 24 شخصًا، لقيامهم بنقل المخدرات وترويجها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف 28 شخصا في زوق مصبح والبقاع لإقدامهم على ترويج المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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