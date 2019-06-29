الجيش: توقيف 28 شخصا في زوق مصبح والبقاع لإقدامهم على ترويج المخدرات

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخه، أوقفت ​مديرية المخابرات​ في ​زوق مصبح​ - طريق المعامل، المواطن "ج. أ. ض" والسوري "م. خ"، لقيامهما بترويج ​المخدرات​، وضبطت بحوزتهما كميّة كبيرة منها، بالإضافة إلى مسدس حربي ومبلغ من المال".

وأوضحت في بيان، "أنّها أوقفت أيضًا المدعو "م. س" وزوجته "م. ح" أثناء قيامهما بشراء مادة ​الكوكايين​، وضبطت بحوزتهما كميّة من المادّة المذكورة".

ولفتت المديرية إلى أنّ "خلال اليومين الماضيين، أوقفت مديرية المخابرات في ​منطقة البقاع​ 24 شخصًا، لقيامهم بنقل المخدرات وترويجها".