قوى الأمن: توقيف 130 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1055 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 130 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 28 حزيران 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، سلب ودخول خلسة".

وأفادت بـ"ضبط 1055 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".