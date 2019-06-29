ابو فاعور: الايام المقبلة ستشهد عودة العلاقة بين الحريري وجنبلاط إلى ثباتها

أكد وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ أن "العلاقة بين تيار المستقبل و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ راسخة وثابتة ومبنية على اساس متين وصلب اساسه الشهادة وحرية ​لبنان​ واستقلاله وسيادته"، مشيرا الى انه "اذا كانت هذه العلاقة قد مرت بسحابة صيف في الايام الماضية فان الايام القليلة المقبلة ستشهد عودة هذه العلاقة الى رسوخها والى ثباتها بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​".

وفي كلمة له خلال احتفال تربوي في ​راشيا​ إعتبر ابو فاعور أن "اليد الخيرة يد الوحدة الوطنية يد يعسوب الوحدة الوطنية رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ستكون لها اللمسة السحرية في رأب الصدع بين الحليفين وبين الصديقين".

وفي موضوع الجامعة اللبنانية دعا ابو فاعور ​الاساتذة​ الى "الثقة بوزيرهم فليثقوا بشخصه لان ​اكرم شهيب​ لم يتخل عن الجامعة اللبنانية وعن اساتذتها".