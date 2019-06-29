الفائز بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا أشاد بـ"تكريس ثقافة التعددية"

أشاد مرشّح السلطة في موريتانيا الّذي أُعلِن فوزه بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، محمد ولد الشيخ الغزواني، بـ"تكريس ثقافة التعدّدية" في البلد، بينما أعلن المجلس الدستوري الّذي ينظر بطعون تقدَّم بها عدد من مرشّحي المعارضة، أنّه سيصدر النتائج النهائية للانتخابات ظهر الإثنين المقبل.
ولفت في أوّل خطاب له منذ إعلان فوزه بالرئاسة، أمام الآلاف من أنصاره في نواكشوط، إلى "أنّني أتوجّه بالتحيّة إلى أبناء شعبنا كافّة فردًا فردًا على ما أظهر من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام وتكريس للحوار وقبول الآخر"، موضحًا أنّ "هذه السمات تجلّت في الجوّ الّذي جرت فيه مختلف مراحل مسار الانتخابات، وما ميّزها من سكينة وأجواء احتفاليّة شارك فيها الجميع رغم اختلاف اختياراتهم".
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