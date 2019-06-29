المجلس العسكري بالسودان أبدى استعداده للتفاوض مع المحتجين

أعلن المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ الحاكم في ​السودان​، الفريق أول شمس الدين كباشي، في كلمة متلفزة، أنّ "المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقاليّة الّذي قدّمته الوساطة الإثيوبيّة الإفريقيّة المشتركة، يُعتبر مقترحًا صالحًا للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي".

ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجّين والمجلس العسكري الّذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس ​عمر البشير​، طبيعة الفترة الإنتقاليّة بعد 30 عامًا من الحكم الاستبدادي.

وكانت قد توقّفت المفاوضات في أيار، في وقت تؤدّي ​إثيوبيا​ دور الوساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من ​أديس أبابا​ مراجعة مقترحها الأولي وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الإفريقي.