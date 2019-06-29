بن سلمان رحب باستضافة مجموعة العشرين بالسعودية العام المقبل: لمواجهة التحديات السيبرانية

أكّد ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، "أنّنا عازمون على مواصلة العمل للتقدّم في "​مجموعة العشرين​"، مبيّنًا أنّ "تمكين المرأة والشباب محوران أساسيّان لتحقيق النمو في العالم".

وركّز في كلمة له في ختام اجتماع ​قمة العشرين​ في أوساكا ب​اليابان​، على أنّ "توفير التنمية المستدامة أبرز التحديات الّتي تواجه العالم، و​السعودية​ مستعدة للعمل مع اقتصادات العالم. سنعمل مع "مجموعة العشرين" لإيجاد توافق لحلّ الأزمات في العالم"، مشدّدًا على "وجوب أن نعمل لمواجهة التحديات السيبرانيّة حتّى لا تتحوّل إلى عوائق اقتصاديّة كبيرة".

ودعا بن سلمان القادة لـ"حضور قمة العشرين المقبلة في ​الرياض​"، منوّهًا إلى "أنّنا نرحّب باستضافة قادة "مجموعة العشرين" العام المقبل في السعودية". وبيّن أنّ "علينا في "مجموعة العشرين" مسؤوليّة لخلق بيئة يزدهر فيها العالم".