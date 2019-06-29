أ ف ب: اتفاق أميركي صيني على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "اتفاق أميركي صيني على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية". وأكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن اجتماعه بشأن التجارة مع نظيره الصيني ​شي جينبينغ​ كان "ممتازاً" مشيراً إلى أن المفاوضات "عادت إلى مسارها".

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