نائبة وزير خارجية مسؤولة كوريا الشمالية: عرض ترامب لقاء كيم "مثير للاهتمام"

اشارت النائبة الاولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي هي-سون في تصريح حول مقترح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بلقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة العسكرية منزوعة ​السلاح​ بين الكوريتين، الى أن بلادها لم تتلق مقترحا رسميا غير انها يمكن ان تقبل هذا المقترح المثير للاهتمام.

وفي تصريح نقلته وكالة انباء "جوسون" المركزية الكورية الشمالية، لفتت المسؤولة الكورية الشمالية الى انه "اذا تم اللقاء بين رئيسي ​كوريا الشمالية​ و​الولايات المتحدة الاميركية​ في الخط الفاصل العسكري كما يرغب في ذلك الرئيس ترامب، سيكون ذلك فرصة ذات مغزى لتعمق علاقتهما الودية القائمة بين الرئيسين".