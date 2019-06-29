اشارت النائبة الاولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي هي-سون في تصريح حول مقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بلقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة العسكرية منزوعة السلاح بين الكوريتين، الى أن بلادها لم تتلق مقترحا رسميا غير انها يمكن ان تقبل هذا المقترح المثير للاهتمام.
وفي تصريح نقلته وكالة انباء "جوسون" المركزية الكورية الشمالية، لفتت المسؤولة الكورية الشمالية الى انه "اذا تم اللقاء بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة الاميركية في الخط الفاصل العسكري كما يرغب في ذلك الرئيس ترامب، سيكون ذلك فرصة ذات مغزى لتعمق علاقتهما الودية القائمة بين الرئيسين".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة وزير خارجية مسؤولة كوريا الشمالية: عرض ترامب لقاء كيم "مثير للاهتمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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