الرئاسة المصرية: الملف السوري تصدر جدول أعمال مباحثات السيسي مع محمد بن سلمان

اشار المتحدث الرسمي باسم ​رئاسة الجمهورية​ المصرية السفير بسام راضي الى أن الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش ​قمة العشرين​ بمدينة أوساكا ب​اليابان​.

واوضح ان مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي شهدت تطابقا في وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج. وذكر ان الأزمة السورية تصدرت مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.