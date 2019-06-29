اشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي الى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا باليابان.
واوضح ان مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي شهدت تطابقا في وجهات النظر بين الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج. وذكر ان الأزمة السورية تصدرت مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: الملف السوري تصدر جدول أعمال مباحثات السيسي مع محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.