ترمب يقترح لقاء كيم هذا الأسبوع

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اوساكا: اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت من أوساكا اليابانية حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال رحلته المقرّرة إلى سيول هذا الأسبوع.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "بعد عدد من الاجتماعات المهمّة، بما في ذلك لقائي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجّهاً إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون). أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح لمجرد مصافحة يده والقول مرحباً(؟)!".

والتقى ترمب وكيم مرتين حتى الان، في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة، ثم في شباط/فبراير الفائت بهانوي في قمة انتهت الى الفشل.

ولم ينجح الطرفان في هانوي بالاتفاق على الإجراءات الواجب على كوريا الشمالية اتخاذها لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. ومذاك، بات التواصل بين واشنطن وبيونغ يانغ محدودا.

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وتبادلت واشنطن وبيونغ يانغ الاتهامات بالمسؤولية عن فشل قمة هانوي. ومنذ ذلك الحين، يتّهم الشمال الولايات المتحدة بأن "نياتها سيئة"، وقد أمهلها حتى نهاية العام لتغيير استراتيجيتها.

وعلى الرّغم من عدم استجابة كوريا الشمالية لعروض واشنطن من أجل العودة إلى المحادثات، إلا أن ترمب وكيم تبادلا العديد من الرسائل المكتوبة.

وأكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد أن كيم تلقى رسالة من ترمب "محتواها ممتاز". وقبل ذلك بأيام، قال ترمب بدوره إنه تلقّى رسالة "مذهلة" و"ودية جداً" من كيم.

وأعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون شول الأربعاء أنّ ترمب وكيم تبادلا 12 رسالة منذ بداية عام 2018، مشيراً إلى أن كيم أرسل ثماني رسائل لترمب، فيما أرسل ترمب الرسائل الأربع الباقية.