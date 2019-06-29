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إصابة 11 شخصا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، أن 11 شخصا أصيبوا إثر انفجار قنبلة داخل أحد المساجد في إقليم "سمنكان" الواقع شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم صديق عزيزي، قوله إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة حيث كان عشرات الأشخاص مجتمعين داخل المسجد الواقع في مدينة "آيبك" عاصمة الإقليم، وإن إمام المسجد حالته خطيرة وتم نقله إلى إقليم "بلخ" المجاور من أجل تلقي العلاج.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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