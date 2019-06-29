إصابة 11 شخصا في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة، أن 11 شخصا أصيبوا إثر انفجار قنبلة داخل أحد المساجد في إقليم "سمنكان" الواقع شمالي البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم صديق عزيزي، قوله إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة حيث كان عشرات الأشخاص مجتمعين داخل المسجد الواقع في مدينة "آيبك" عاصمة الإقليم، وإن إمام المسجد حالته خطيرة وتم نقله إلى إقليم "بلخ" المجاور من أجل تلقي العلاج.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الانفجار.
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