شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بوضع استراتيجية للاستفادة من مشروعات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع خطة وإستراتيجية للاستفادة من الاستثمارات التي أنفقت على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المفتوحة والتي بلغت نسب التنفيذ بها معدلات مرتفعة.

وأشار محمود، أنه في ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة 2030 فإنه لابد من وضع خريطة متكاملة للخدمات التي من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف تلك التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية ، موضحا أن أي خدمات تقدم للمواطنين لن يشعر بها المواطن إلا في صورتها النهائية .