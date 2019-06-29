الرئيس الصيني: الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا (اليابان) - (د ب أ):
قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت إن التعاون أفضل من المواجهة وذلك مع بدء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية.
ونقل مترجم عن الرئيس الصيني قوله: "الصين (والولايات المتحدة) تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة".
وأضاف "التعاون والحوار أفضل من الخلاف والمواجهة".
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