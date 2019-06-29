بالفيديو.. رصاصة في قلب المخطط القطري في السودان

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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الحمدين خسر رهانه الذى عقده على الحركات المسلحة فى السودان، وتابع: "حيث سعى النظام القطرى إلى استخدام هذه الحركات التخريبية فى إشعال الأحداث فى السودان، لا سيما وأنه منذ إسقاط نظام عمر البشير فى الخرطوم، يحاول الحمدين بشتى الطرق الضغط على السودان، والتدخل فى شئونه".

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "السودان ومن أجل قطع الطريق على هذه الحركات المسلحة ومنع استخدامها من قبل تنظيم الحمدين، قرر المجلس الانتقالى السوداني، يوم الأحد الماضى، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو،للتوصل إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة النشطة فى السودان".

وأكد التقرير أن النظام القطرى بات اليوم غير قادر على إثارة الفتنة ونشر الإرهاب والعنف بالسودان، بعدما كان "يرتع" فيها حسبما شاء، لافتاً إلى أن خطوات المجلس العسكرى الانتقالى أنهى آماله فى الفوز بجزء من الكعكة السودانية.