خلافات بمنظمة الدول الأمريكية حول المعارضة الفنزويلية

اختتمت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، السبت، اجتماعات استمرت يومين دون التوصل لخطة واضحة حول الأزمة الفنزويلية.



وهيمنت الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا على الاجتماعات التي عقدتها منظمة الدول الأمريكية في الآونة الأخيرة، مع تنديد بعض الدول بمادورو بوصفه مستبدا واستمرار دول أخرى في دعمه.

وكان لويس الماجرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، قال إن المنظمة ستسعى إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماعها في مدينة ميدلين الكولومبية، بل ستناقش فرض عقوبات عليه في نهاية الأمر.

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ولكن الدول الأعضاء انقسمت على نفسها بسبب وجود ممثل أرسله زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذي قال إن انتخاب مادورو لفترة جديدة في 2018 غير شرعي، ما أدى إلى انسحاب أوروجواي من الاجتماع احتجاجا على ذلك.







ووافق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية على الوفد في أبريل/نيسان، ولكن الدول الأعضاء لم تكن صوتت على ذلك حتى يوم الجمعة، عندما أيدت دول الاعتراف بالوفد حتى تجري فنزويلا انتخاباتها المقبلة، ومن بينها الأرجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا وتشيلي والإكوادور والولايات المتحدة وبيرو.

وصوتت 8 دول ضد الاعتراف بالوفد، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت، وأبدت بوليفيا والمكسيك ونيكاراجوا قلقها من وجود المعارضة.

وقال رئيس وفد المعارضة إن الشعب الفنزويلي يحتاج إلى صوت في منظمة الدول الأمريكية.