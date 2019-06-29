اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إنه لا توجد انتكاسات في صفقة شراء أنظمة "إس-400" الدفاعية من روسيا، وأضاف أن "التركيز على عملية التسليم" المتوقعة في النصف الأول من تموز.
واوضح أردوغان قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول 2023 .
ومن المقرر أيضا أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوساكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لا انتكاسة بصفقة إس400 ويجب الانتهاء من محطة النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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