أردوغان: لا انتكاسة بصفقة إس400 ويجب الانتهاء من محطة النووي

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الى إنه لا توجد انتكاسات في صفقة شراء أنظمة "إس-400" الدفاعية من ​روسيا​، وأضاف أن "التركيز على عملية التسليم" المتوقعة في النصف الأول من تموز.

واوضح أردوغان قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هامش اجتماع قمة ​مجموعة العشرين​ في مدينة أوساكا اليابانية، إن من المهم الانتهاء من أول مفاعل بمحطة أكويو النووية بحلول 2023 .

ومن المقرر أيضا أن يجتمع أردوغان مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في أوساكا.