اشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به "صديقه" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متجاهلا من جهة اخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.
وشدد ترامب على التغييرات الجارية في المملكة العربية السعودية "وبالخصوص ما قام به بن سلمان به من أجل النساء".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشيد بالعمل الرائع لولي العهد السعودي ويتجاهل اسئلة حول خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.