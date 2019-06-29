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ترامب يشيد بالعمل الرائع لولي العهد السعودي ويتجاهل اسئلة حول خاشقجي

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اشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به "صديقه" ولي العهد السعودي الأمير ، متجاهلا من جهة اخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي ​جمال ​ وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في أوساكا ب​اليابان​.

وشدد ترامب على التغييرات الجارية في ​المملكة العربية ​ "وبالخصوص ما قام به بن سلمان به من أجل النساء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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