ترامب يشيد بالعمل الرائع لولي العهد السعودي ويتجاهل اسئلة حول خاشقجي

اشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به "صديقه" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متجاهلا من جهة اخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي ​جمال خاشقجي​ وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في أوساكا ب​اليابان​.

وشدد ترامب على التغييرات الجارية في ​المملكة العربية السعودية​ "وبالخصوص ما قام به بن سلمان به من أجل النساء".