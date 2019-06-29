أكّدت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مارتينا فييتز، في مؤتمر صحافي في برلين، أنّ "الصور من أوساكا (خلال قمة العشرين في اليابان) تظهر المستشارة ناشطة جدًّا وبصحة جيّدة. هي تقوم بعملها وتجري لقاءاتها كما هو مُقرّر".
وكمانت قد التقت ميركل الّتي توجّهت أمس الخميس إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وبنظرائها من الاتحاد الأوروبي، كما أدلت بتصريحات علنية.
وصباح الخميس، تعرّضت ميركل الّتي ترأس الحكومة الألمانية منذ عام 2005، لنوبة ارتجاف خلال مراسم تعيين وزيرة العدل الجديدة كريستين لامبرخت في قصر بيلفو في برلين.
وكانت قد تعرّضت ميركل لأزمة مماثلة لكن أشد خلال مراسم استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي. وأُرجع سبب الارتجاف إلى تعرّض ميركل للجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدثة باسم المستشارة الألمانية بعد تعرضها لنوبة ارتجاف: ميركل بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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