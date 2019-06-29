ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النئاب بيار بو عاصي، على أنّ "من يريد الاستمثار في لبنان، أهلًا وسهلًا به، لكن ليس على حساب الوحدة الوطنية ومصير لبنان ومستقبله"، مشدّدًا على أنّ "لبنان ليس شركة، بل هو منزل لن يُغلق".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا لن نقبل بأي خطوة تعرّض الهوية اللبنانية للخطر"، لافتًا إلى أنّ "هناك إجماعًا وطنيًّا على رفض ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، الّتي أعتقد أنّها لن تقدّم ولن تؤخّر".
ورأى بو عاصي أنّ "لا أحد يمكنه فرض شيء معيّن على شعب معيّن، ولا يمكن مقارنة "صفقة القرن" مع "سايكس بيكو" في ظلّ ظروف مختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: بلدنا ليس شركة ولن نقبل بأي خطوة تعرض الهوية اللبنانية للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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