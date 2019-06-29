أفادت مصادر معنية للـ OTV بأن "يوم الاثنين ستدرس الغرفة المالية في ​ديوان المحاسبة​ قطع حساب العام 2017 وتوقعه تمهيدًا لإرساله للمجلس النيابي ووزير المال ​علي حسن خليل​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـOTV: الإثنين ستدرس الغرفة المالية في ديوان المحاسبة قطع حساب العام 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.