أبو جمرا: باسيل جمع ثروته من أموال الشعب اللبناني

اشار نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا أن "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ جمع ثروته من أموال الشعب ال​لبنان​ي"، متسائلا:"من أين أتى باسيل بثروته الطائلة والمليارات التي يملكها؟ هل من راتبه الشهري أم من الصفقات؟ لو أعاد باسيل وباقي السياسيين ربع ثروتهم التي جمعوها من خزينة ​الدولة​ لأصبح لبنان بخير".

وفي حديث صحافي اوضح ابو جمرا انه "عندما كنّا في الحكومة العسكرية (بين عامي 1988 و1990) التي كانت مؤلفة من 3 وزراء (العماد عون واللواء عصام أبو جمرا واللواء ​ادغار معلوف​)، تسلّم كلّ واحد منّا 6 وزارات، وللمفارقة أن جميع الوزارات التي كانت في عهدة عون انقسمت، بدءاً من ​رئاسة الحكومة​ إلى وزارات الدفاع والداخلية و​المال​ والإعلام. والآن، وبعد 3 عقود، نجد أن الرجل عاد إلى الوراء".

وشدد أبو جمرا على أن "جبران باسيل لا يمثّل الحالة العونية الحقيقية لأنه أتى إلى رئاسة التيار بالتعيين، وخلافاً لنظام الحزب، وجاء بالتزوير والضغط المباشر".