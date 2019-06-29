أسود: مالية الدولة لا تزال رهن بعض الأحزاب والسياسيين

إستغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود لماذا يصرّ البعض على تحميل التيار الوطني الحرّ مسؤولية خفض رواتب المتقاعدين، مشيرا الى أن "أكثر من نصف نواب التيار أعلنوا صراحة معارضتهم اقتطاع أي ضريبة من رواتب العسكريين أو المتقاعدين".
وفي حديث صحافي إعتبر أسود أن "تخفيض العجز يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد، ووقف الهدر، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل والإنتاج، وإعادة تصويب بوصلة الأنفاق، وليس بفرض الضرائب، أو اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى ان "مالية الدولة للأسف لا تزال رهن بعض الأحزاب والسياسيين".
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