طقس يوم غد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل دون تعديل على الساحل وتنشط الرياح أحياناً، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح بين الحين والآخر.