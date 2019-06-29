أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل على الساحل وتنشط الرياح أحياناً، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح بين الحين والآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس يوم غد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.