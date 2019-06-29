أعربت مصادر قناة "LBC" عن "استغرابها لقرار وزير العدل ألبير سرحان بحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس وقاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين وقفهما عن العمل"، مشيرةً الى أن "ملفات جرمانوس أخطر من ملف القضاة الخمسة".
وأوضحت المصادر أن "السماسرة القضائيين هم نقسهم من اعترفوا على قاضي المحكمة العسكرية"، مشيرةً الى أن "التحقيقات لا تستند الى اقوال السماسرة فقط، إنما الى أدلة ومحادثات وصور".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC استغربت قرار سرحان بحق جرمانوس: ملفاته أخطر من ملف القضاة الخمسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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