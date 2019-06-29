مصادر وزارية للجمهورية: التعيينات مؤجلة وإنجازها يتطلّب معجزة

اشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إلى انّ "​التعيينات​ مؤجلة، وإنجازها يتطلّب معجزة، بالنظر الى الخلاف الكبير المُستحكم حولها بين بعض مكوّنات ​الحكومة​".

ولفتت المصادر الى انّ "هذا الخلاف متشعّب، ومرتبط من جهة بالتناقض الحاد حول التعيينات بين "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" حول بعض المواقع المسيحية".