مصادر وزارية للجمهورية: التعيينات مؤجلة وإنجازها يتطلّب معجزة

اشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إلى انّ "التعيينات مؤجلة، وإنجازها يتطلّب معجزة، بالنظر الى الخلاف الكبير المُستحكم حولها بين بعض مكوّنات الحكومة".
ولفتت المصادر الى انّ "هذا الخلاف متشعّب، ومرتبط من جهة بالتناقض الحاد حول التعيينات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حول بعض المواقع المسيحية".
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