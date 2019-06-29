شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: "بورسعيد" مستعدة لبدء المنظومة الجديدة للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ،أن محافظة بورسعيد مستعدة لبدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل ، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من المنشأت الطبية وتوفير الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية والتى تستلزم للمشروع بنسبة تصل لأكثر من 95 %.

وقال وهدان ، فى تصريحات صحفية ، أن هناك حرص على إنجاح المنظومة الجديدة ، وتم تدريب عدد من الكوادر فى انجلترا، قائلا " هناك طفرة كبيرة فى جاهزية مشروع التأمين ولكن لازالنا نحتاج لبعض التجهيزات الإدارية حتى لا يكون هناك أى تعطيل خلال التنفيذ".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق هذا المشروع الوطنى مطلع شهر يوليو المقبل.