شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قانون التأمينات الجديد يمثل انفراجة لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن زيادة المعاشات بالإضافة الى العلاوات المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، جزء الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة سنويا لدعم المواطنين ضد زيادة الأسعار والتضخم.
وأضاف علي، في تصريحات صحفية ، أن قانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات الجديد، سيكون بمثابة انفراجه وحل جذري لأصحاب المعاشات، لأنه سيصلح النظام المالي للتأمينات ، مشيرا الى أن تحرك الحكومة في هذا الملف جاء بتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب الحكومة مؤخرا بحل أزمة مديونيات التأمينات.
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