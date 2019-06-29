شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": النقابة هى الجهة المختصة بإصدار تصاريح المحامين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أبو بكر الضوة ، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ،إن النقابة هى الجهة المختصة المنوط بها ‘صدار تصاريح أو اذن للمحامى الأجنبى للترافع أمام المحاكم المصرية ، مضيفا فى تصريحات له ، أنه سيتم وضع ضوابط من قبل مجلس النقابة بشأن ممارسة المحامين الأجانب .
وكانت النقابة العامة للمحامين ، أكدت أنها مستمرة فى تنقية جداولها من غير الممارسين للمهنة ، وأن لجنة التنقية تعمل على محاور عدة بمتابعة النقيب العام سامح عاشور الذى يتابع أولا بأول كل الخطوات التى تتخذها اللجنة فى هذا الملف .
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