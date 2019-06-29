طنجة.. دخان مصنع الأجور يتسبب في تسمم جماعي للعمال

تعرض العديد من العمال، أمس الجمعة، بطنجة، لتسمم جماعي، بعد انبعاث دخان سام من مدخنة إحدى المصانع بمنطقة مغوغة.
وتشير المعطيات المتوفرة أن الدخان المتصاعد من مصنع الأجور تسبب في درجات متفاوتة من التسمم، وهو ما عجل بنقل ضحايا التسمم الحاد على وجه السرعة للمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.
وسبق لساكنة مغوغة المتضررين من دخان المصنع، تنظيم وقفات احتجاجية متكررة من أجل إيجاد حل للمشكل، لكن دون أي إجابات من قبل المسؤولين، إذ يسبب لهم ذلك في أمراض الحساسية المزمنة المصاحبة لاختناقات حادة في التنفس.
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