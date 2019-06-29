جماعة “المعازيز” من دون سيارة إسعاف.. السكان يقررون جمع التبرعات لاقتنائها

أطلق سكان جماعة “المعازيز”، ضواحي إقليم الخميسات، أخيرا، مبادرة لجمع تبرعات لشراء سيارة إسعاف، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

ولا تزال جماعة “المعازيز” لا تتوفر على سيارة إسعاف، على الرغم من نداءات سكانها المتكررة، والتي لم تلق أي تجاوب من طرف المسؤولين.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن جماعة المعازيز، التي يصل عدد سكانها 16 ألف نسمة، من دون سيارة إسعاف، منذ شهور عدة، كما أن المرضى يستعينون بسيارات الأجرة، أو سيارات الإسعاف، الخاصة بالجماعات الترابية المجاورة، مثل “تيداس”، و”حودران”.

وأفادت المصادر ذاتها أن الجماعة الترابية “المعازيز” لا تستجيب لنداءات السكان، بضرورة توفير سيارة إسعاف، أو التعجيل ببناء مركز صحي، بهدف توفير العلاج للمرضى.

ويضطر سكان جماعة “المعازيز” إلى التنقل إلى المستشفى الإقليمي للخميسات من أجل العلاج.