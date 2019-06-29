البيت الأبيض: ترامب ومحمد بن سلمان ناقشا التهديد الإيراني المتصاعد

قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خطر إيران المتزايد في المنطقة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن اللقاء الذي تم على هامش قمة العشرين في اليابان، كان مثمرا للغاية وتم خلاله مناقشة دور السعودية في أسواق النفط العالمية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي ملتزمان بالمحافظة على سوق نفط قوية في مواجهة السلوك الإيراني العدواني.

وكان ترامب أشاد خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان بخطوات المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة.

كما أكد ترامب أنه يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع ولي العهد السعودي، وأن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.

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ويأتي اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات الثنائية للأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في فعاليات قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وشنت إيران الأسابيع الماضية عددا من الهجمات الإرهابية استهدفت خلالها 4 سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، كما تم استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، والخميس الماضي تم إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز.

الخطوات العدائية الإيرانية قوبلت بشجب دولي وإقليمي، كما أرجأت واشنطن عملية عسكرية ضد طهران، وفرضت مزيدا من العقوبات التي استهدفت المرشد الإيراني و8 أفراد من قادة مليشيا الحرس الثوري.