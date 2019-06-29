ترامب: ولي العهد السعودي فعل الكثير من أجل انفتاح السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية "صديق لي"، وعمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية،وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".

وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنه إيجابي للغاية".