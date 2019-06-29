قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية "صديق لي"، وعمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية "شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية،وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بانفتاح السعودية".
وأضاف على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفكر بشكل خاص فيما ما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث .. إنه إيجابي للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: ولي العهد السعودي فعل الكثير من أجل انفتاح السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.