شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: محمد بن سلمان فعل الكثير لبلده.. والعالم ممتن لجهوده في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أوساكا)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه «صديق له»، وقال ترمب في اجتماع بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في أوساكا «شرف لي أن ألتقي ولي العهد وهو صديق فعل الكثير لبلاده».

وأكد ترمب «أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع»، مشدداً على أن العالم كله ممتن لجهوده في مكافحة الإرهاب.

بدوره، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته «نحن نبذل قصارى جهدنا لبلدنا المملكة العربية السعودية.. والرحلة لا تزال طويلة».

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وتابع ولي العهد «أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات القليلة الماضية.. ومعكم قمنا بإنجازات كثيرة على الصعيد السياسي والإقتصادي والعسكري.. هذا سياهم في المزيد من النمو وإتاحة العديد من الوظائف.. وأتطلع لعمل المزيد معا لبلدينا».

وأعلن بيان للبيت الأبيض أن لقاء ترمب ومحمد بن سلمان «كان إيجابياً جداً»، وبحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

وأكد البيان أن ترمب وولي العهد التزما بالحفاظ على استقرار أسواق النفط مع استمرار سلوك إيران.