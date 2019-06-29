شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائريون يطالبون بالقطيعة مع نظام بوتفليقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الجزائر)اعتقلت الشرطة الجزائرية 10 أشخاص وسط العاصمة مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الأسبوعية في الجمعة الـ19 على التوالي. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي أمس، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير.
ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات الاحتجاجات وهي «دولة مدنية لا عسكرية» و«مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية» ردا على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي اعتبر أن المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى «حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته».
ومست المتابعات القضائية في حملة «محاربة الفساد» كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين على رأسهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودان رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.
ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي والفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور. وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائريون يطالبون بالقطيعة مع نظام بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.