شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يهاجم منافسيه: بايدن خامل وبيرني مجنون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أوساكا)

شنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، هجوماً عنيفاً من اليابان على منافسيه المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة وهما جو بايدن، وبيرني ساندرز. وغرد ترمب من اليابان أمس (الجمعة): «أنا في اليابان أمثل بلادي جيداً في قمة العشرين، ولكن سمعت أنه لم يكن يوماً جيداً للخامل جو، وللمجنون بيرني، الأول متهالك، والثاني مجنون».

وليس واضحاً من التغريدة ما الذي يقصده الرئيس على نحو دقيق. وكان نائبه السابق جو بايدن شن هجوما (الخميس) على سياسة الضرائب الخاصة بترمب. وخلال الجولة الثانية من المناظرات التمهيدية للمرشحين المحتملين عن الحزب الديمقراطي، أعلن بايدن أنه يتعهد بالتخلص من الإعفاءات الضريبة للأغنياء. وقال إن «ترمب وضعنا في موقف مخيف، وسألغي التخفيضات الضريبية التي مررها للأثرياء». فيما وصف ساندرز ترمب بأنه «عنصري»، و«كذب على الأمريكيين خلال حملته الانتخابية». ويعد ساندرز بدعم ومساندة الأسر العاملة. وأشاد ترمب بـ«علاقاته الجيدة جدا» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء بينهما عقد على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا أمس. وأعلن مستشار الكرملين، من جهته، أن الرئيس الروسي دعا نظيره الأمريكي خلال اللقاء إلى زيارة روسيا في مايو 2020 في مناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. ومازح ترمب بوتين، وقال بسخرية ملتفتا إلى الرئيس الروسي «لا تدخل في الانتخابات رجاء».

وتعود آخر محادثات بين الرئيسين إلى القمة التي عقدت بينهما في هلسنكي في يوليو 2018. وردا على سؤال وجهه إليه صحفيون في البيت الأبيض حول فحوى محادثاته المقررة مع بوتين قبيل توجهه إلى اليابان قال ترمب «لا شأن لكم».