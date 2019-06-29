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مقتل جندي تركي في إدلب

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (أنقرة)

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الجمعة)، أن جندياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما تعرض موقع مراقبة بمحافظة إدلب السورية لقصف وهجوم بقذائف المورتر (الهاون) أمس الأول. وذكرت الوزارة أن الهجوم شن من أراض تسيطر عليها قوات النظام السوري، مشيرة إلى أنها تعتبره «هجوماً متعمداً». وأضاف البيان أنه تم إجلاء الجرحى، وأنهم يخضعون حالياً للعلاج.

وأفادت بأنها استدعت الملحق الروسي في أنقرة بسبب الهجوم وأبلغته أنها سترد عليه «بأشد السبل».

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وتعرضت مواقع مراقبة تركية بالمنطقة لهجمات مشابهة في وقت سابق من يونيو. وعقب الهجوم السابق، رد الجيش التركي بتوجيه ضربات بأسلحة ثقيلة.

وشاركت روسيا المؤيدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة في رعاية اتفاق لخفض التصعيد في إدلب العام الماضي.

وانهار الاتفاق أخيرا ما دفع مئات الآلاف من المدنيين للفرار من المنطقة. وإدلب آخر معقل متبق للمعارضة السورية بعد ثماني سنوات من الحرب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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