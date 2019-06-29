شكرا لقرائتكم شاهد.. كلمة محمد بن سلمان أثناء لقائه ترمب في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش القمة العشرين في أوساكا، وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته "أشكرك سيد الرئيس على ترحيبكم الحار، نحن نبذل قصارى جهدنا لبلدنا المملكة العربية السعودية.. الرحلة طويلة".

وتابع "أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات القليلة الماضية ..ومعكم قمنا بإنجازات كثيرة على الصعيد السياسي والإقتصادي والعسكري.. هذا سياهم في المزيد من النمو وإتاحة العديد من الوظائف.. واتطلع لعمل المزيد معا لبلدينا".

ترمب ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

بدوره قال ترمب "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مؤكداً أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وصل أمس الخميس إلى أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين، بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، استمرت يومين.