ترامب لـ بن سلمان: لقاؤك شرف كبير لي.. ونقدر جهودك في تمكين المرأة

كتب أحمد قاسم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتشرف بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الثاني من قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأضاف ترامب على هامش اللقاء: "المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرًا في محاربة الإرهاب، والعالم يقدر جهود المملكة في هذا الأمر، إن بن سلمان صديق فعل الكثير من أجل انفتاح السعودية ولاسيما بالنسبة للنساء".

من جانبه، أكد الأمير بن سلمان، أن القيادة السعودية تبذل قصارى جهدها لتطوير المملكة.