شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالجماعة الإسلامية: ثورة 30 يونيو ضربة قاضية للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منتصر عمران ، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ، تمثل للشعب المصرى أمل فى مستقبل مشرق ، وفى نفس الوقت تمر هذه الذكرى على الإخوان فى منتهى الحزن لأنها كانت ضربة قاضية لهم ، مؤكدا أنه لا ينقص الجماعة فى هذا اليوم الا أن يفعلوا مثل الشيعة فى ذكرى مقتل الحسين .

وأضاف عمران ، إن ثورة 30 يونيو قضت على مكتب الإرشاد ، وأحرقت مخططات الأعداء ، وكتبت على أعضاء الجماعة التشرذم و التفرق والتيه في البلدان ، كما أن هذه الثورة كتبت نهاية التنظيم الدولي للإخوان، خاصة مع توالى الإنجازات على أرض مصر مع حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013 ، وكل من يقرأ المشهد المصرى بتجرد وموضوعية ودون تعصب أو حزبية يرى العديد من الدروس والعبر فى ثورة 30 يونيو ، التى أنقذت الوطن الذى كان على أبواب فتنة كبرى .

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