شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت قنوات الإخوان فى الترويج لأكذوبة وفاة الرئيس التونسى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تكتفى قنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية، على نشر الشائعات والأكاذيب عن مصر، بل تخطت دورها إلى دول عربية أخرى، لتساهم فى الترويج لشائعات وفاة الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي.

ورغم نفى نجله، وكذلك مستشاره خبر الوفاة، إلا أن الصفحة الرسمية لقناة الشرق الإخوانية ، كتبت "مصادر : أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".

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وقال مستشار للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، الخميس ، لرويترز، إن الوضع الصحي للرئيس بدء في التحسن، وكانت الرئاسة قالت في وقت سابق إن الرئيس البالغ من العمر 92 عاما نُقل إلى مستشفى عسكرى بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.