محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا (اليابان) - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه التقى بنظيره الصيني شي جين بينج أمس الجمعة، قبل عقد اجتماعهما الرسمي اليوم السبت وقد "أنجزنا الكثير"، ومع ذلك لم يوضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق اتجاري.
وتابع ترامب بأنه سيناقش قضية شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) في محادثاته مع الرئيس الصيني.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "كنت معه الليلة الماضية. لقد تم إنجاز الكثير بالفعل الليلة الماضية.. وفيما يتعلق بإمكانية إبرام اتفاق، الوقت سيحدد ذلك".
وأضاف ترامب أن لديه "صداقة جيدة للغاية" و"علاقة رائعة" مع شي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سأناقش قضية شركة "هواوي" في محادثاته مع الرئيس الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.