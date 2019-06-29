ترامب​: ولي العهد السعودي "صديق لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا (اليابان) - (د ب أ):
اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية، ووصف ولي العهد السعودي بأنه "صديق لي".
وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود الأمير محمد بن سلمان لتحديث المملكة، بما في ذلك العمل على قضايا المرأة. كما أثنى ترامب على جهود المملكة لمكافحة الإرهاب، قائلا إن الرياض تبذل "جهودا هائلة".
وتابع ترامب قائلا: "كل الأموال التي كانت تذهب إلى جماعات لا نقبلها، جماعات ليست جيدة، لقد توقفت"، في إشارة إلى أن السعودية كانت تواجه اتهامات بدعم جماعات إرهابية.
ورفض ترامب الإجابة على أسئلة صحفيين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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