محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد سيدات أعمال مصر 21

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور - (أ ش أ):

التقي خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد جمعية سيدات أعمال مصر21 برئاسة الدكتورة يمني الشريدي، رئيس الجمعية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة البرنامج الخاص بالمؤتمر السنوي الدولي السادس 2020 لجمعية سيدات أعمال مصر21 ، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 20 إلى ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

وأكدت الشريدي أن المؤتمر السنوي يأتي كمبادرة من سيدات أعمال مصر لدعم وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين دول العالم واثبات دور الريادة لمصر في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه ستقام جلسة الافتتاح بمقر جامعة الدول العربية يليها عقد ورش عمل لمدة ثلاثة أيام بشرم الشيخ يتخلل تلك الورش زيارة الوفود لمدينة سانت كاترين وبعض المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ منها مسجد الصحابة وكاتدرائية السمائين.